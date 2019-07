Vejen: Fredag klokken 17.30 standsede en af politiets patruljer en personbil på Vester Allé i Vejen. Føreren af bilen blev skønnet påvirket, så narkometeret kom i brug, hvorefter bilisten blev anholdt og kørt til et hospital for at få taget en blodprøve. Vedkommende blev efterfølgende sigtet for narkokørsel.

Den sigtede er en 28-årig mand fra lokalområdet.