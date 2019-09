Brørup: Mandag eftermiddag klokken 14.10 stoppede politiet en 20-årig bilist i Brørup.

Her kom narkometeret i brug, og det gav betjentene et fingerpeg om, at vedkommende havde kørt bil, under påvirkning af cannabis. Derfor måtte den 20-årige efterfølgende afgive en blodprøve på det nærmeste hospital. Nu er han blevet sigtet for narkokørsel.