Rødding: Tirsdag eftermiddag klokken 16.56 stoppede politiet en knallertkører på Haderselvvej i Rødding. Her kom narkometeret i brug, og det afslørede, at vedkommende var påvirket af cannabis. Derfor blev knallertkøreren kørt til hospitalet for at få taget en blodprøve.

Nu er han blevet sigtet for narkokørsel. Da han heller ikke har et kørekort til kørsel på en stor knallert, er han blevet sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Den sigtede er en 30-årig mand fra lokalområdet.