Vejen: Tirsdag formiddag klokken 10.00 foretog en af politiets patruljer en ransagning på en adresse i Nørregade i Vejen.

Her blev der fundet: 88 gram amfetamin, 37,5 gram skunk og en co2-pistol.

Mængden af narkotika gør, at en mand på adressen blev anholdt og sigtet for handel med narkotika.

Sigtet bliver han også for ikke at have en tilladelse til at besidde en co2-pistol.

Den sigtede er en 29-årig mand fra lokalområdet.