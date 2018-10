Holsted: Onsdag modtog politiets alarmcentral en melding om en varebil, som slingrede og kørte usikkert på Motorvej E20. En af politiets patruljer fra Vejen rykkede straks ud og fik bragt den pågældende bil til standsning.

Føreren af bilen blev testet med narkometeret, der gav udslag for kokain. Derfor blev vedkommende bragt til et hospital for at få taget en blodprøve. Nu er han blevet sigtet for narkokørsel.

Den sigtede er en 35-årig mand fra Haslev.