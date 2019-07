Skodborg: Klokken 01.10 natten til onsdag stoppede politiet en varebil på Skodborg Røddingvej og testede bilisten med narkometeret. Det gav betjentene et fingerpeg om, at vedkommende havde kørt bilen i narkopåvirket tilstand, og derfor måtte han bagefter også afgive en blodprøve på det nærmeste hospital.

Det førte til en sigtelse for narkokørsel. Sigtet blev han også for ikke at have noget kørekort, og da politiet på samme måde flere gange har stoppet den samme bilist, blev bilen på stedet beslaglagt med henblik på konfiskation.

Den sigtede er en 22-årig mand fra Kolding.