Næsten 100 fleksjobbere står uden arbejde

Antallet af nye borgere, der er blevet tilkendt et fleksjob, er mere end fordoblet på fem år. Aktuelt står 95 visiterede fleksjobbere uden arbejde. Jobcentret vil gerne gøre flere virksomheder opmærksom på ordningen, som ifølge chefkonsulent Lars Lauritsen er en gevinst for begge parter.

Vejen Kommune: Flere og flere borgere bliver tilkendt et fleksjob. En reform fra 2013 har gjort det sværere - særligt for personer under 40 år - at få førtidspension. I stedet skal de igennem de såkaldte ressourceforløb, der skal få dem så tæt på arbejdsmarkedet som muligt. Hvis arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat, kan det munde ud i et fleksjob. Det giver travlhed i den del af jobcentret, som arbejder med det. I Vejen Kommune er man nemlig gået fra at tilkende 25 personer et fleksjob i 2013 til 56 personer i 2017. I alt er 228 personer blevet tilkendt fleksjob i den periode, og lige nu er der 733 borgere i arbejde på nedsat tid efter ordningen. - Antallet vokser hele tiden, for efter pensionsreformen i 2013 ender mange med at blive visiteret til fleksjob i stedet for at få førtidspension, siger chefkonsulent i jobcentret, Lars Lauritsen. - Mange virksomheder er rigtig positive og gode til at ansætte folk med forskellige skånehensyn. Men fra jobcentrets side er vi også meget på banen, så vi kan opsøge nye virksomheder og få afprøvet, om der skulle være et match, tilføjer han.

Fleksjob En ansættelse i et fleksjob betyder, at der tages hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er begrænset. Arbejdet tilrettelægges derfor ud fra medarbejderens behov for at blive skånet. Det betyder, at arbejdstempoet og behovet for pauser så vidt muligt bliver tilpasset, det medarbejderen kan klare. Ligesom det er også muligt at aftale en daglig nedsat arbejdstid.

Arbejdsgiveren betaler løn for den reelle arbejdsindsats, og herudover modtager medarbejderen et tilskud fra kommunen, der afhænger af lønindtægten.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Flere fordele Alligevel går 95 personer, der ellers er klar til at arbejde i fleksjob, ledige og modtager ledighedsydelse. - Vi er rimeligt med her i Vejen, men vores mål er selvfølgelig at komme længere ned. I den ideelle verden skal vi helt derned, hvor ingen længere går ledig, men det er naturligvis svært med den store omsætning, siger Lars Lauritsen. Han opremser flere fordele ved ordningen for både de ledige borgere og de virksomheder, der tager dem ind. - Mange vil gerne have et job og være aktive på arbejdsmarkedet. Fleksjobordningen gør det muligt, selv hvis ens arbejdsevne kun rækker til kun nogle få timer om ugen. For virksomhederne er det en fordel, for de betaler kun for den effektive tid, medarbejderen arbejder i, og de kan blive sygedagpengerefunderet fra dag ét. Desuden supplerer kommunen gerne op med diverse hjælpemidler, indretning af arbejdsplads eller personlig assistance, alt efter hvad medarbejderen har brug for, siger Lars Lauritsen.

Vi skal være proaktive Han forudser, at endnu flere bliver tilkendt fleksjob i fremtiden, og derfor bliver der også brug for flere virksomheder, der kan tage dem ind. - For os handler det om hele tiden at være foran og proaktive. Vi kan jo se, at nogle af dem, der lige nu er i ressourceforløb, bevæger sig i retning af fleksjob. Derfor skal vi være på forkant og have åbnet dørene til nogle flere virksomheder, siger Lars Lauritsen.