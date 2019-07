Næste stop Paris: Den ene kan se; den anden kan ikke

Her cykler to seje cykelentusiaster - forrest på tandem er det Finn Orloff Møller fra Kolding; bagerst er det Holger Røijen fra Vejen. Foto: Astrid J. Vestergaard

Søndag var afrejsedag for cykel-entusiasterne Holger Røijen fra Vejen og Finn Orloff Møller fra Kolding. De cykler på tandem til Paris i håbet om at inspirere andre til at gøre det samme.

VEJEN: Selv om man er blind, kan man godt cykle til Paris. Det gør 57-årige Holger Røijen fra Vejen, som søndag morgen påbegyndte den 1200 kilometer lange cykeltur sammen med cykelkammeraten 58-årige Finn Orloff Møller fra Kolding. Finn er seende og sidder forrest på den specialbyggede tandem. Holger sidder bagerst og giver signal, når de skal dreje. De to cykel-entusiaster blev sendt afsted med prompt og pragt ved et arrangement hos Autocentralen i Vejen søndag formiddag. Autocentralen er én af flere sponsorer bag projektet, og familie, kolleger og venner var mødt talstærkt op for at ønske "God tur". Holger Røijen og Finn Orloff Møller var rørt over det store fremmøde, og selv om Holger ikke kunne se antallet, kunne han høre det, da de mange fremmødte på hans opfordring gav sig til kende ved et højt og rungende "Godmorgen". - Nu har vi trænet så længe. Nu skal vi afsted, og vi glæder os helt enormt til at prøve kræfterne af. Det er lidt som om, man er ved at eksplodere af spænding og glæde indeni, fortalte Finn Orloff Møller og Holger Røijen kort før afrejsen.

Vi glæder os helt enormt til at prøve kræfterne af. Det er lidt som om, man er ved at eksplodere af spænding og glæde indeni. Finn Orloff Møller & Holger Røijen, FH Tandem Team

FH Tandem Team FH Tandem Team består af 57-årige Holger Røijen fra Vejen, som er blind, og 58-årige Finn Orloff Møller fra Kolding, som er seende.De to mødtes privat sidste år i forbindelse med Holger Røijens ferieplanlægning, og her opstod der straks en god kemi.



Efterfølgende foreslog Finn Orloff Møller, at de cyklede til Paris med konerne i følgebil.



Afrejsen fandt sted søndag formiddag ved Autocentralen i Vejen.



Turen forventes at vare syv dage.



FH Tandem Team kan følges på facebook.

Kemien og humoren blandt de to herrer er i top. Til venstre holder Finn Orloff Møller sin del af talen, mens Holger Røijen lytter opmærksomt. Foto: Astrid J. Vestergaard

Koner i følgebil Begge erklærede, at de har "gode ben", og at kemien - og ikke mindst humoren - imellem dem er fantastisk. Og så erklærede de, at de er godt gift. Deres koner har sagt ja til at køre med til Paris i en følgebil, og det er også dem, der undervejs vil sørge for god forplejning. Det er i øvrigt konernes skyld, at de to cykel-entusiaster mødte hinanden. Holger Røijen og hans kone Bettina rejste sidste år på ferie på Maldiverne og var før afrejse interesseret i at låne noget snorkle-udstyr. Bettina arbejder samme sted som Finns kone, Kirsten - i virksomheden BDO i Kolding - og Kirsten og Finn tilbød at låne deres snorkel og svømmefødder ud. Da de besøgte parret Røijen i Vejen for at aflevere udstyret, faldt de to cykelentusiaster hurtigt i snak. Der var en god kemi, og da familien Røijen senere sad på Maldiverne, tikkede en sms ind fra Kirsten på Bettinas telefon. - Finn har fået en skør idé. Han og Holger skal cykle til Paris, og vi skal med som servicevogn, stod der. - Det er da en god idé, stod der i den sms, der blev sendt retur.

Familie, venner og kolleger var mødt op for at ønske god rejse. Foto: Astrid J. Vestergaard

Blev blind som 24-årig Holger Røijen blev blind som 24-årig. Han fik for meget ilt ved fødslen, og det var formentligt det, der forårsagede en nethindeløsning, da han var 12 år. Han blev opereret, men nethinden faldt ned igen og gjorde ham blind på det ene øje. Seks år senere løsnede den anden nethinde sig. Endnu en operation fulgte, hvorpå Holger udviklede grå stær. Havde han valgt at lade sig operere for stær, ville han have haft 50 procents chance for at komme til se bedre, og 50 procents risiko for, at synet gik i sort. Den risiko ville han ikke løbe, så han fravalgte operationen, og stæren fik efterhånden hans syn til at svinde helt ind.

Rød løber og flag - så er det NU, der er afrejse. Foto: Astrid J. Vestergaard

Vil inspirere andre De to mænd håber, at deres tur til Paris vil inspirere andre blinde og svagtseende til at cykle langt. De håber også, at flere vil melde sig som "piloter" - altså seende, som sidder forrest på tandem-cyklen. Drømmen er på sigt at stable noget på benene, der minder om det store Team Rynkeby. Rynkeby-rytterne følger Finn og Holger og har lagt en rørende fælles-hilsen ud på facebook forud for deres afrejse.

Feltet bevæger sig gennem rundkørslen og videre ad Boulevarden. Foto: Astrid J. Vestergaard

Syv dage i sadlerne Holger Røijen og Finn Orloff Møller cykler til Paris på syv dage og overnatter undervejs. Forud for afrejsen har de cyklet 6.000 træningskilometer. Den længste tur gik til Århus, da deres koner skulle løbe Royal Run. Et familiemedlem i Århus stod klar til at tage imod. Han havde regnet med, at der ville gå lang tid, inden Finn og Holger nåede til Smilets By, og var i gang med at købe romkugler og burgere, da de to herrer kom susende forbi. Famiiemedlemmet fik andet at tænke på, steg op på cyklen med proviant i hænderne og måtte anstrenge sig gevaldigt for at indhente det hurtige makkerpar.

Ifølge talen ved afrejsen elsker Holger Røijen kage, og derfor blev der naturligvis serveret "tour-kage". Foto: Astrid J. Vestergaard

Holger Røijen er medlem af Vejen Tandemklub, og klubmedlemmer var mødt op for at ønske god tur til Paris. Flere cyklede med et stykke af vejen. Cykelrytterne Henrik Witt og Kim Pedersen, som ikke er medlem af denne klub, cyklede med helt til Åbenrå. Foto: Astrid J. Vestergaard

Ved Autocentralen blev der uddelt masser af knus. Foto: Astrid J. Vestergaard