Nabo til el-mastodont håber på kompensation

Brian Guldager Iversen fra Revsing er særdeles bekymret for, at hans kommende nabo, Energinets store omformerstation, vil forringe værdien på familiens ejendom på Gestenvej betragteligt. Han tror ikke på, han kan få placeringen ændret. men så håber han på, at naboerne kan blive kompenseret for deres tab.

Anlægget skal være udgangspunktet for Energinets prestigeprojekt, Viking-Link, som er et over 750 kilometer langt elkabel mellem Danmark og Storbritannien. Hele projektet koster i omegnen af 11 mia. kr., og alene omformerstationen forventes at koste mellem 1,5 mia. og to mia. kr.

Usælgelige ejendomme

I Revsing frygter Brian Guldager Iversen nu, at det enorme anlæg kan få alvorlige konsekvenser for familien. Derfor er han - i forbindelse med en høringsfase for en ny lokalplan, som skal bane vejen for projektet - gået sammen med en række naboer for at protestere over placeringen.

"Bygningen vil i den grad kraftigt forringe vores levevilkår samt betyde, at vores ejendomme bliver fuldstændig usælgelige og gør os stavnsbundne her i og omkring Revsing by på grund af dette gigantiske projekt. Tænk, hvis det stod i jeres egen baghave," lyder det blandt andet i høringssvaret fra beboerne.

Bekymringerne går særligt på, at den store bygning vil skæmme voldsomt i landskabet, at anlægget vil støje, og hvorvidt det kan være sundhedsskadeligt for naboerne.

- Da jeg hørte om projektet troede jeg i første omgang, at det ville blive noget lignende den transformerstation, som ligger her i forvejen, eller at det kunne bygges sammen på en måde. Jeg havde slet ingen idé om, at det var så voldsomt. Men jeg blev klogere, siger Brian Guldager Iversen, som til daglig er formansvarlig på Lego.