Nabo meldte noget mistænkeligt

Gesten: At Trygfondens og Det Kriminalpræventive Råds fælles projekt, Nabohjælp, kan være med til at gøre livet surt for indbrudstyven, fik vi igen et bevis for natten til mandag. Klokken 03.27 kontaktede en person politiets alarmcentral og fortalte om et mistænkeligt forhold ved et hus og en nabo med adresse på Gestenvej.

Som nabo vidste vedkommende, at husets ejere på dette tidspunkt var på ferie, det var formentlig en tyv, som var i færd med at begå et indbrud i nabohuset. En varebil var blevet parkeret tæt ved, og en person gik frem og tilbage mellem huset og varebilen.

En af politiets patruljer lagde straks vejen forbi adressen og kunne her konstatere, at der var tale om et helt legalt forhold. Det viste sig nemlig, at det var familiens søn, som var på adressen.

Efterfølgende har politiet udtrykt stor ros til den vakse nabo.