Når lynet slår ned, må man lære alting forfra...

Benny Ditlev er hjerneskadet. En blodprop i 2009 ændrede hans liv totalt. Han har kæmpet sig tilbage til en velfungerende hverdag og nyder, at han nu igen mestrer talens brug - ofte med et glimt i øjet og lidt humor. Foto: Chresten Bergh

I anledning af Den Internationale Hjerneuge for nylig bringer vi her historien om Benny Ditlev fra Vejen, som har kæmpet sig målrettet tilbage til livet efter en blodprop i hjernen.

VEJEN: 68-årige Benny Ditlev fra Vejen ved, hvad det vil sige at begynde forfra - helt forfra. I 2009 fik han en blodprop i hjernen og blev lam i højre side af kroppen. Han mistede hukommelsen og kunne ikke tale. Læger og plejepersonale stillede ham i udsigt, at det langt fra var sikkert, at han ville genvinde de tabte kundskaber. Men Benny ville det anderledes. Det ville hans hustru, Jette Bruun, også, og sammen har de kæmpet en hård kamp for at vende tilbage til en velfungerende hverdag. Blodproppen ramte som et lyn fra en klar himmel. Bennys hustru fortæller: - Da Benny vågnede op den dag, han havde fået blodproppen, kunne jeg med det samme se, at der var noget helt galt. Han sagde mærkelige lyde, og hans krop stod som i en flitsbue. Han hang også lidt i den ene mundvig, og jeg troede, han skulle dø. Lidt senere begyndte han at tale om, at vi skulle på fisketur sammen, og så tænkte jeg: Nu rabler det da fuldstændig! Det første døgn på sygehuset forsvandt hans tale mere og mere, og jeg havde tusind spørgsmål i mit hoved: Hvor dårlig ville han blive? Hvordan skal vi klare os? Og hvor skal vi bo? Også Benny havde masser af spørgsmål i sit hoved. - Jeg kan huske, at jeg lå i sengen på sygehuset og tænkte meget over, hvordan jeg skulle få det hele til at fungere igen. Jeg var før min sygdom teknisk sælger i en virksomhed i træindustrien og solgte lim til hele Danmark. Vi havde gang i nogle store projekter, og jeg kan huske, at jeg lå der i sengen og spekulerede på, hvordan jeg skulle kunne komme tilbage på jobbet i en fart, fortæller Benny, som aldrig kom i arbejde igen men måtte gå på førtidspension i en alder af 57 år.

Når Benny skulle børste tænder, stod han foran spejlet med en kam i hånden og anede ikke, hvad han skulle gøre. Når han forsøgte at barbere sig, smurte han håndsæbe i ansigtet og ville bruge barbermaskinen bagefter. Han havde virkelig glemt alt. Jette Bruun, pårørende

Foto: Chresten Bergh Blodproppen lammede højre side af kroppen, lukkede hukommelsen ned og gjorde det svært at tale. I dag - ti år efter - leder Benny Ditlev stadig efter nogle af ordene, men det går meget, meget bedre med både tale og fysik. Foto: Chresten Bergh

Den lange vej tilbage Efter sygehusindlæggelsen i Esbjerg blev han sendt til rehabilitering i Varde. Efter tre måneder dér kom han til fortsat rehabilitering på Vejle Fjord, og i fem år efterfølgende fik han flere gange om ugen undervisningen på Center for Specialundervisning i Esbjerg. I starten kunne han ikke sige ret meget. Efter målrettet træning vendte sproget langsomt tilbage, og i dag taler han fint, omend han nogle gange må lede lidt efter ordene, og talens hastighed er nedsat. Efter blodproppen havde han ikke kun glemt, hvordan man taler. Han havde også glemt alt om, hvordan man gør helt almindelige ting. Hans hustru fortæller: - Når Benny skulle børste tænder, stod han foran spejlet med en kam i hånden og anede ikke, hvad han skulle gøre. Når han forsøgte at barbere sig, smurte han håndsæbe i ansigtet og ville bruge barbermaskinen bagefter. Han havde virkelig glemt alt.

Foto: Chresten Bergh Benny Ditlev har fået - og får stadig - masser af hjælp af hustruen Jette Bruun. Her er parret fotograferet i hjemmet på Kirsebærvej i vejen. Foto: Chresten Bergh

Skæbner gjorde indtryk Benny gik hurtigt i gang med at se tv og brugte tiden foran fjernsynet til at studere, hvordan andre mennesker gør helt almindelige ting. Og han tog ved lære af det. På et tidspunkt fik han hjælp til igen at bruge en computer, og han huskede pludselig, at han tidligere i sit liv havde fundet det afslappende og hyggeligt at lægge kort-kabale digitalt. Så fulgte en tid, hvor han nat og dag lagde kabale på computeren. Hans motivation var i top - han VILLE træne hjerne op igen - og der var nok af oplevelser til at holde motivationen oppe. - Da jeg boede på Vejle Fjord, og vi sad alene om aftenen og snakkede om de problemer, vi havde, gik det op for mig, at mange efter et år med sygdom oplever, at deres partner vil skilles. Så tager de børnene. Så lukker banken deres konto. Det var utroligt hårdt at høre disse beretninger, fortæller Benny Ditlev. Jette Bruun og Benny Ditlev var fra starten fast besluttet på ikke at lade sygdommen komme imellem dem. Selv om Jette ofte følte sig ensom og frustreret, når hun både skulle hjælpe sin syge mand og bruge tid og kræfter på at finde frem til, hvilken hjælp de kunne få, hvad forsikringerne kunne byde ind med og så videre, formåede hun at støtte Benny hele vejen. - Vores held i det her har helt sikkert været, at vi har kendt hinanden i så mange år. Da Benny ikke havde noget sprog, lykkedes det os alligevel at kommunikere. Langt hen af vejen kunne jeg aflæse, hvad det var, han ville fortælle, forklarer hun, og Benny supplerer med latter: - Det kneb dig nogle gange at forstå mine vittigheder. Pointen kom ligesom ikke, men så hjalp vores datter os heldigvis. Hun er opvokset med mine vittigheder, og så gik det jo alligevel. I dag - ti år efter blodproppen - går Benny Ditlev til fysioterapi i Vejen, og han modtager ridefysioterapi i Egtved. En gammel drøm om at sejle er genoptaget, dog med et ændret indhold. Før blodproppen drømte parret om at sejle til Kiel og derfra på Europas floder til Middelhavet. Nu sejler de i Lillebælt i stedet for. Middelhavet som destination er skiftet ud med Middelfart.

Manglede en koordinator Jette Bruun og Benny Ditlev sidder tilbage med følelsen af, at det danske samfund bør være bedre gearet til at hjælpe folk med hjerneskader. Parret efterlyser mere fleksibilitet og en større forståelse i det danske sundheds- og socialsystem, og så er der brug for koordinatorer. - Det ville være rart med en koordinator, som kobles på - og især i starten er opsøgende - for at sikre, at der gives den hjælp, der er behov for, lyder det fra parret i Vejen, som også efterlyser mere forskning og flere undersøgelser på området. - Da jeg havde været på rehabiliteringstedet i Varde i tre måneder, fik jeg en neuropsykologisk undersøgelse. Lægerne sagde, at resultatet viste, at min situation ikke var ret god. Hukommelsen var dengang nærmest lig nul, og lægerne sagde, at det nok altid ville være sådan. Men jeg har jo fået det meget, meget bedre. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke laver en ny undersøgelse og ser, hvor godt min hjerne har klaret sig. Man burde også forske noget mere på området og bruge forskningsresultaterne konstruktivt, lyder det fra Benny Ditlev.