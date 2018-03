Mystisk udslip af vand gav Vejen en kold dag

Varmen er tilbage i Vejen by. Varmeværket beder borgerne hjælp med at opklare det voldsomme vandtab, som lammede varmeforsyningen et halvt døgn.

Da vandet blev lukket til den nordlige del af Vejen kom vandtrykket tilbage på ledningsnettet, og forsøg med at lukke for varmen til dele af byen ændrede ikke noget. Vandtrykket var normal, og der kunne derefter lukkes op for varmen til hele byen, så alle forbrugere havde normal varme i løbet af nogle timer.

- Vi var nødt til at lukke for varmen til byen, fordi vi tabte så meget vand, fortsætter han.

Årsagen ikke fundet

Årsagen til det store tab af vand på kort tid er ikke fundet.

- Der er ikke fundet nogen utætheder på varmerørerne rundt i byen. Derfor skal forklaringen til det store vandtab findes et andet sted, siger Erk Jensen.

Et bud kan være en stor lækage på en tagventilation med indbygget varmeflade med fjernvarmevand til forvarmning af ventilationsluft til en stor industribygning.

Udstrømmende vand vil her kunne løbe ud på tagfladen og via afløbsrør på taget blive ledt bort uden at det bliver bemærket.Varmeværket vil gerne høre, hvis nogen har bemærket noget unormalt, så det kan blive opklaret, hvad det store vandtab skyldtes.

- Vi håber, at det var en engangsforeteelse, men fortsætter med at undersøge, siger Erik Jensen.

Det sker blandt andet ved at undersøge målere ved de store forbrugere fra industrien, men ikke alle har disse målere.Fjernvarmevand er tilsat lud for at give en høj pH-værdi, som beskytter varmerørene mod tæring. Desuden er vandet tilsat et stor, der binder ilt i vandet.

Disse stoffer er uskadelige i forhold til forurening ved udstrømning af vand i jord. 80 grader varmt fjernvarmevand kan til gengæld gøre skade på fiske- og planteliv, hvis det f.eks. strømmer ud i en bæk eller å, hvilket der altså ikke er tale om her.