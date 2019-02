Musikalsk fyrtårn ved flyglet i Kim Larsen-foredrag

- Kristian er fantastisk til at spille i større forsamlinger og til fællessang. Det ved jeg fra Askov Højskole, og derfor tænkte jeg straks på ham, da jeg besluttede at have en live-musiker og fællessang med i nogle af mine Kim Larsen-foredrag, betoner Jens Andersen.

Kristian la Cour var egentlig af den overbevisning, at Kim Larsen nu skulle have fred og ikke behøvede mere fokus, efter at det var gået helt amok oven på den folkekære og tidligere Askov-elevs død den 30. september sidste år. Men så ringede Jens Andersen i november og spurgte, om Kristian la Cour ville være med i forfatterens kommende foredrag om Kim Larsen, og det tilbud kunne Kristian la Cour ikke sige nej til.

Nu står højskolens musikalske fyrtårn foran et par spændende arrangementer, når han sætter sig ved flyglet i Vejen Kulturhøjskole på mandag den 25. februar for at spille til forfatteren Jens Andersens nye foredrag om Kim Larsen.

Første optræden bliver på kulturhøjskolen i Vejen, og dagen efter - tirsdag den 26. februar - fortsætter det i Møgeltønder Forsamlingshus. Senere går turneen bl.a. til Musikhuset Aarhus, hvor Jens Andersen og Kristian la Cour optræder 14. og 15. maj. Derefter er det meningen, at Kristian la Cour skal spille med til foreløbig ni af Jens Andersens mange Kim Larsen-foredrag i 2019. Blandt andet to gange på Askov Højskole - den 17. juni til Midsommer i Askov og til Efterårsmødet i slutningen af oktober, som Jens Andersen glæder sig meget til.

Askov til fælles

Ud over at være god til at spille og synge og lede fællessangen i en større forsamling har Kristian la Cour den åbenlyse fordel, at han er fra Askov Højskole. Det var nemlig her, at Kim Larsen var elev i 1964-65. Og det var her, at højskolen, ifølge Kim selv, fik en afgørende betydning for spillemandens dannelsesmæssige og kunstneriske udvikling.

Noget, da der da også har fået sit helt eget kapitel i bogen "Kim Larsen - Mine unge år".

- Kim Larsens store interesse for litteratur blev udviklet på Askov Højskole, det var på Askov, at Kim Larsen blev inspireret til at skrive en stor roman og til at spille

Frank Jæger-viser på guitar, da han så, hvordan en anden elevs guitarspil påvirkede pigerne, og det var sikkert også blafferturene til og fra Askov, der inspirerede ham til "Blaffersangen," forklarer Jens Andersen og understreger, at Kim Larsen talte meget om Askov Højskole i de interviews, han havde med Kim Larsen omkring bogen i foråret 2018.