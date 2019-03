Musik i kirken påvirker vores sind

- Musikken åbner for sindet og giver det enkelte menneske ro. Det er svært at forklare, hvad der sker, men musikken gør et eller andet ved os. De sidste år år har vi for eksempel under læsning af Juleevangeliet ved midnatsmessen juleaftenen eksperimenteret med at lade pianisten spille noget underlægningsmusik på et flygel, og selv om vi har hørt Juleevangeliet utallige gange før, opleves det alligevel på en ny måde, når det læses op sammen med musik, fortæller Marie Ulsdal.

Musikken åbner for sindet og giver det enkelte menneske ro. Det er svært at forklare, hvad der sker, men musikken gør et eller andet ved os.

Meldingen var, at sang skaber glæde, og at musik efter en prædiken giver mulighed for refleksion.

Påvirker helt ned på cell-niveau

Kirkens organist, Henriette Spengler, er enig i betragtningen om, at musik i kirken er godt, og at der meget gerne må være mere af den.

Hun siger:

- Musik gør noget ved os som mennesker og påvirker helt ned på celle-niveau. Men mere musik kan være mange ting. En idé kunne være at involvere menigheden noget mere musikalsk. Måske skal vi opvarme stemmerne før hver højmesse. Man kunne også forestille sig, at man ved højmesserne brugte tid på at øve nogle samler og gjorde brug af andre instrumenter. Mulighederne er mange, og jeg føler generelt, at Vejen Kirke er meget åben over for de musikalske muligheder, der er, og jeg har det godt med at være ansat et sted, hvor ansvaret for at fylde kirkerummet med musik ikke kun ligger på organistens skuldre.

På mødet med borgerne kom det også frem, at kirkegængerne i Vejen ønsker en fornyelse af sproget under højmesserne, og at flere ønsker, at man på kirkebænkene kan få mulighed for at drøfte præstens prædiken.

Ideerne skal nu drøftes i udvalget og senere i menighedsrådet.