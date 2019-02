Musical flytter grænser i mere end én forstand

Efterskole-elever i Askov knokler som besatte for at levere egen udgave af kendt Shakespeare-klassiker.

ASKOV: Eleverne på Askov Efterskole er godt i gang med en uge, der byder på STOR travlhed. Tirsdag aften er der nemlig premiere på årets musical, Romeo og Julie, og alle efterskolens cirka 100 elever er involveret i projektet. Forestillingen opføres ikke mindre end fem gange fordelt over tre dage, og i alt bruger eleverne to uger på at knokle med replikker, kostumer, kulisser, koreografi, lys og lyd. Det lyder intenst, og det er det også, fortæller Sarah Schulze, som underviser på efterskolens musical- og teaterlinje. Hun har arbejdet med store musicalopsætninger på Askov Efterskole i årevis og mener, at eleverne ved at være en del af projektet flytter grænser i mere end én forstand. - Eleverne udvikler sig SÅ meget i løbet af de to uger, hvor vi arbejder med musicalen. Det gør ikke noget, at det hele er lidt presset og meget intenst. Der sker utroligt meget med eleverne under sådan et forløb, og mange finder ud af, at de kan holde til meget mere, end de troede, de kunne, forklarer hun.

I forberedelserne har vi gjort meget ud af, at eleverne hele tiden skal være selv-skabende. De skal have tillid til egen kreativitet, og derfor har vi ofte spurgt dem: Hvad synes du selv føles rigtigt i den her scene? Sarah Schulze, lærer på Askov Efterskole

Der rettes på kostumerne kort før generalprøven. Foto: Astrid J. Vestergaard

Lytter til egen kreativitet Eleverne på Askov Efterskole lærer ikke kun at stå på en scene. De lærer også at lytte til egen kreativitet og oplever styrken i at indgå i et skabende fællesskab. - Vi følger ikke stykket slavisk. For eksempel har vi valgt at bruge asiatisk inspirerede kostumer for at give stykket lidt mere kant. Replikkerne er gjort mere mundrette, og i forberedelserne har vi gjort meget ud af, at eleverne hele tiden skal være selv-skabende. De skal have tillid til egen kreativitet, og derfor har vi ofte spurgt dem: Hvad synes du selv føles rigtigt i den her scene? Fortæller Sarah Schulze, som tirsdag eftermiddag, da avisens udsendte kigger forbi, går storsmilende rundt og hjælper med at få de sidste mange småting på plads. Sypigerne har travlt med at sy det sidste tilbehør til danserne. Der bliver i al hast købt sorte strømpebukser i den lokale brugs, og der bliver sat hår efter alle kunstens regler. De sidste replikker øves en sidste gang, og overalt fornemmer man spænding og en vis nervøsitet.

Freja Madsen fotograferet i et koncentreret øjeblik. Hun passer lyskilderne under årets forestilling. Foto: Astrid J. Vestergaard

Ramt af forkølelse I rollerne som Romeo og Julie ses 16-årige Kasper Emil Lehmann Paasch fra Jels og 15-årige Julie Lau Arnholtz fra Århus. De er før generalprøven tirsdag eftermiddag nervøse for at miste stemmerne. Begge er nemlig plaget af forkølelse, og Julie var i vinterferien ramt af en halsbetændelse. Begge giver udtryk for, at det er sjovt at spille teater men også megahårdt. - Vi har øvet og øvet. I øjeblikket går vi i skole fra klokken otte om morgenen til klokken ti om aftenen. Det sætter efterhånden sit præg på stemmen, lyder det lidt træt fra Kasper, mens Julie siger: - Der ligger et kæmpe pres på netop os som hovedrolle-indehavere. Hvis Romeo og Julie laver fejl, er stykket jo nærmest ødelagt! Begge er dog enige om, at det at stå på en scene og fyre den af, er mega-fedt, når først replikker, sange og bevægelser sidder i skabet. På spørgsmålet, om det er akavet at skulle spille dybt forelskede og kysse foran publikum, lyder svaret: - I starten gik det meget godt, for da havde vi jo et manuskript foran os, som vi kunne gemme os bag. Vi behøvede ikke at have så meget nærvær til hinanden. Nu kan vi ikke længere gemme os bag noget, men det er egentligt ikke akavet, for det hører jo med til rollerne, at vi skal kysse, så det gør vi selvfølgelig. Vi føler bare ikke noget, når vi kysser. Det er rent skuespil. Hovedrolleindehaverne har i øvrigt begge tidligere optrådt som statister; Julie som barn i en Far til 4-film, og Kasper ved adskillige vikingespil i Jels.

Thea Sophie Dahl får håret sat af Annabella Petersen. Foto: Astrid J. Vestergaard

Der syes på kostumer og udstyr, også i sidste øjeblik. Foto: Astrid J. Vestergaard

En selfie skal der til. Nicoline-Sara Fogde tager billedet, mens Josefine Rud Lyngsdal ser på. På billedet ses til højre Lauren Graham-Moore. Foto: Astrid J. Vestergaard

Der bruges masser af kostumer i årets musical på Askov Efterskole. Foto: Astrid J. Vestergaard