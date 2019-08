- Efter en måned gik det bedre, indrømmer Ralf Nørskov, Henrik Rasmussen og Jerry Kindberg, Murerfirmaet Carl Poulsen, om det komplicerede og langsommelige arbejde med at mure det nye rådhus i Vejen. Men det er alle anstrengelserne og pengene værd, fastslår Kurt Jeppesen.

VEJEN: Der er håndværk, og så er der kunst, og ydermuren med de helt specielle vinduesåbninger på det nye rådhus midt i Vejen er i høj grad begge dele, mener Kurt Jeppesen, som glæder sig over det færdige resultat. - Det er jo dejligt at se, at det bliver gjort ordentligt og fantasifuldt, når det offentlige bygger. - Og så skal man jo lige huske på, at det ikke er det offentlige som i ordets bogstaveligste forstand bygger noget som helst. Det er håndværkerne - i det tilfælde her murerne. - Det glemmer man, når man f.eks. siger at kommunen eller Chr. den 4. byggede sit eller dat. Nej, han byggede ikke spor. Det gjorde håndværkerne, og murerne her på rådhuset fortjener stor ros for et fantastisk arbejde, mener Kurt Jeppesen.

Ham, der fik ideen til vinduerne, var ikke i høj kurs i starten, men så gik der en måned, og så begyndte det at glide. Rolf Nørskov, Henrik Rasmussen og Jerry Kindberg

Poulsens 125 murere Murerfirmaet Axel Poulsen A/S i Vejen er etableret af murermester Axel Poulsen for mere end 50 år siden. Senere kom sønnerne Gunnar og Flemming Poulsen til.I dag er Flemming Poulsen indehaver af firmaet sammen med datteren Pernille Skov-Poulsen.



Firmaet har 125 murere ansat.



Blandt de store, aktuelle projekter i Vejen er rådhuset (180.000 mursten), Præstevænget (300.000 mursten), Gormsvej (400.000 mursten) og Alfa Tower (320.000 mursten).

Foto: Martin Ravn Murermester Flemming Poulsen, borger Kurt Jeppesen og projektleder Carsten Christensen er enige om, at det nye rådhus i Vejen er smukt, og at det er pengene værd. Foto: Martin Ravn

186 huller i muren Murerne var ikke lige så begejstrede til en begyndelse. - Ham, der fik ideen til vinduerne, var ikke i høj kurs i starten, fortæller Rolf Nørskov, Askov, Henrik Rasmussen, Brørup, og Jerry Kindberg, Lindknud. - Men så gik der en måned, og så begyndte det at glide. Der er 186 vinduer og døre i huset, og samtlige udvendige false - de murede karme - er muret i skæve vinkler for at give et bedre lysindfald. De skæve, takkede false giver desuden bygningen en helt speciel karakter. Og sjælden. Lignende vinduer findes vist kun på én anden bygning her til lands. Vinduerne varierer i fem forskellige mål med hver sin specielle fals. Nogle er muret med halve sten, nogle med trekvarte og nogle med helsten. Muret er muret i halvforbandt - det vil sige med helsten, der ligger halvt over hinanden på alle lige flader.

Foto: Martin Ravn Der er 186 vinduer og døre i det nye rådhus' ydervæg, og falsene er muret på fem-seks forskellige bredder og dermed lige så mange forskellige måder. Foto: Martin Ravn

Sjovt bøvl Lige flader er ingen kunst for en murer. Skæve false kræver sin mand, fortæller projektleder Carsten Christensen. Det er derfor ikke et tilfældigt sjak, som er sendt på opgaven. De var udvalgt på grund af deres tålmodige facon. Murermester Flemming Poulsen oplyser, at det har taget dobbelt så lang tid at mure rådhuset med de særprægede vindere end en normal lige ud ad landevejen-mur uden dikkedarer. Og priser har jo været tilsvarende højere. - Da vi først fandt nogle metoder - f.eks. at få spændt vatersnoren op på en bestemt måde, så blev det lettere, og det er da sjovere at arbejde med et utraditionelt projekt, selv om det også giver noget bøvl, mener Rolf Nørskov, Henrik Rasmussen og Jerry Kindberg. - Men for hvert vindue måtte vi have fat i arkitektens detaljerede tegning og 3D-model. Kun én gang lavede vi en fejl og måtte tage nogle skifter ned. Og det var måske billigt sluppet. De specielle vinduer har gjort muren ekstra tyk. Der er faktisk 80 cm mellem facaden og tapetet indvendigt. I alt er der anvendt 180.000 lyse mursten - en anelse mere end en normal mur i tilsvarende mål. Materialeforbruget er med andre ord det samme som en traditionel mur. - Og hvorfor så ikke lade fantasien råde! Det giver jo et helt andet resultat end en firkantet kasse, mener Flemming Poulsen.

Foto: Martin Ravn De tålmodige murere brugte vinter og forår på at mure facaden på det nye rådhus. Foto: Martin Ravn

Værdi Er det så pengene værd? - Tja, det er jo svært at sige, men når man er i gang, kan man jo lige så godt lave noget pænt. Og det er det. Jeg tror, vi bliver helt stolte af at have været med til at bygge det, siger Henrik Rasmussen. Kurt Jeppesen mener, det havde været mere fornuftigt at placere rådhuset udenfor byens centrum, men nu, da det står der, og over i købet ser "rasende godt ud," så cementerer det Vejens status som kommunens midtpunkt. - Og det har jeg jo ikke noget imod. Jeg bor her jo.

Foto: Martin Ravn Trekvartstens modellen. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Nogle af Poulsens murere er specialister i at lægge gulv. Granitten stammer fra Kina og ligger i et mønster, selv om det ved første øjekast ser tilfældigt ud. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Snedkere er ved at bygge trappen i eg. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Byggeriet af det nye rådhus i Vejen har krævet sin mand. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Halvstens fals. Foto: Martin Ravn