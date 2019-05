Motorik og bæredygtighed: Dagplejedag i Holsted

HOLSTED: Årets tema til Dagplejedagen i Holsted var motorik og bæredygtighed. En spændende tilgang til dagen var at få øje på de ting, som vi bare normalt smed ud til affald eller til genbrug, om der var noget vi kunne bruge og lave ting ud af, fortæller dagplejer Majbrit Jørgensen.

- Der var bla. papkasser der var lavet til biler, mælkekartoner blev sat sammen til terninger/klodser der kunne stables, paprør der kunne bruges som kikkerter eller trille bolde igennem, musikinstrumenter var lavet af grene og små paprør der kunne rasle, plastikbægre blev til trommer, sanse motorikbane var bla. lavet af kugler fra deodoranter, skuresvampe og bobleplast.

- Formålet med temaet motorik og bæredygtighed, var at styrke børnene motorisk og få øjenene op for hvordan man genanvender brugte materialer til noget nyt, det var dejligt at se dagplejebørnene der udforskede og fordybede sig i de mange "nye" ting.