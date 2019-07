Vejen: Onsdag aften fik en af politiets patruljer i Vejen sat en stopper for en på alle måder ulovlig motorcyklist. Det skete klokken 21.45 på Lunderskovvej i Vejen, hvor en mand blev stoppet på en lille motorcykel og ikke havde noget kørekort at vise frem.

Det blev han sigtet for, ligesom han blev sigtet for at have kørt på en uindregistreret motorcykel.

Alkometeret kom også i brug, hvorefter vedkommende blev kørt til et hospital for at få taget en blodprøve. Dermed er han også blevet sigtet for spirituskørsel.

Den sigtede er en 27-årig mand fra Kolding