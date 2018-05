Motion for hjernen

Jels: Sjov Motion i Jels arrangerer tirsdag 22. maj kl. 9.30 et nyt træningskoncept kaldet Smart Træning. Annette Nielsen fra DGI kommer i hallen, hvor hun fortæller og instruerer om Smart Træning, der er som at sende hjernen i fitnesscentret. Gennem fysiske øvelser, der kobles op på farver og ord, kan man træne hjernen til at få bedre hukommelse og fokus.Konceptet er velegnet for personer over 50 år.

Alle er velkomne.