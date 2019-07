Mortensens 25 år hos Moldow

HOLSTED-BRØRUP: Dennis A. Mortensen, Brørup, har torsdag den 1. august 25 års jubilæum hos Moldow A/S i Holsted.

Dennis Mortensen begyndte i firmaet som smedelærling i produktionen, men var, allerede før han afsluttede sin læretid, med ude som montør. Det fik han smag for, og efter læretiden blev han en fast del af montørstaben, hvor han arbejdede i både ind- og udland med opsætning, indkøring og servicering af anlæg. Dennis Mortensen har altid været driftig, energisk og meget vellidt blandt kunderne, og det var derfor også naturligt, at han, da der blev behov for en ny montageleder, fik denne stilling.

Jubilaren er i dag ansvarlig for Moldows montage- og serviceafdeling, som lige nu beskæftiger 11 ansatte plus de ind- og udenlandske lejemontører, som løbende og efter behov hyres ind. Dennis Mortensen har med sit positive og løsningsorientrede sind en evne til altid at få enderne til at mødes og motivere til, at alle yder sit bedste.

Samtidig går Dennis Mortensen aldrig af vejen for selv at yde en ekstra indsats og give en hjælpende hånd, hvis nogen har brug for dette. Det er blandt andet nogle af årsagerne til, at han er en afholdt og respekteret person både blandt kunderne, ledelsen og kollegaerne. Disse egenskaber nyder Holsted Speedway Klub også godt af, hvor han også lægger mange timer og kræfter.

Dagen vil blive markeret internt i virksomheden med kollegaer og Dennis Mortensens familie, hans kone Janni og deres to børn, Nikolaj og Emilia.