Morten og Mudeaters løb med hver sin pris

225 havde meldt sig til arrangementet, hvor det blev helt tydeligt, at der i Vejen Kommune er et væld af forskellige sportsgrene - og i dem er der rigtig mange, der yder præstationer til både ug med kryds og slange.

Foreningsprisen: 2018 - Andst Ungdoms- og Idrætsforening 2017 - Vejen Gymnastikforening 2016 - Sjov Lørdag Vejen 2015 - Folding-Brørup Håndbold Klub 2014 - KFUM Bække 2013 - Øster Lindet IF 2012 - Sdr. Hygum Boldklub 2011 - Vejen Bicycle Club 2010 - Rødding Gymnastikforening 2009 - FSUI 2008 - Holsted Speedway 2007 - BGF Lederprisen: 2018 - Kim Nielsen, Skodborg Idrætsforening 2017 - Laila Sønderup (HUGF) 2016 - Jan og Heidi (Vejen Håndbold) 2015 - Henrik Bro Nielsen, Gesten Idrætsforening 2014 - Winnie Andersen, Rødding IF Håndbold 2013 - Else og Ivar Pedersen, Vejen Håndboldforening 2012 - Trine Lyngsø, HUGF 2011 - Anna-Kirstine Villadsen 2010 - Poul Erik Svenningsen 2009 - Helle Hansen, Læborg 2008 - Marianne Kristensen 2007 - Firkløver bag Holmeåløbet

Priserne

Da alle erkendtligheder var uddelt, var det tid til en lille pause, hvor underholdningen var lagt i fødderne på de dygtige dansere fra Vejen Danseforening, der fortjent fik masser af klapsalver fra publikum for deres optræden.

Aftenens sidste punkt var at overrække årets lederpris og årets foreningspris.

Tre var nomineret til lederprisen - Sanne Ravn fra Læborg Gymnastik- og Ungdomsforening, Susanne Pedersen fra Andst Ungdoms- og Idrætsforening og Morten Ilsøe Larsen, der var indstillet af de tre foreninger, hvor han er med til at yde et stort arbejde, nemlig Rødding Gymnastikforening, Lintrup Ungdoms- og Idrætsforening og Sdr. Hygum Ungdoms- & Gymnastikforening. Og lederprisen gik netop til Morten Ilsøe Larsen.

Årets foreningspris gik til foreningen Askov Mudeaters, der er en mountainbikeklub, der blandt andet har ydet en stor indsats med at få etableret mountainbike-ruter forskellige steder i området.

Jan Møller Pedersen, formand for kommunens Folkeoplysningsudvalg, kunne som afslutning på aftenen konkludere, at der var kommet rigtig mange indstillinger, der havde sat udvalget på noget af en opgave.

- Men vi er i Folkeoplysningsudvalget glade for, at I gør det så svært for os, lød det med et smil fra Jan Møller Pedersen.

For mange indstillinger betyder, at der er rigtig mange rundt omkring i kommunen, der yder en stor indsats for at give så mange som muligt mulighed for at dyrke lige netop den sportsgren, som de har lyst til.