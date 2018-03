Morten Hall ny partner i dronevirksomhed

Vejen: Vejen-drengen Morten Hall indtræder som partner og COO i Wefly. WeFly blev stiftet i 2013 af Kasper Due Bække fra Holsted.I dag holder de til i Værløse og er den mest udbredte droneskole i Danmark med uddannelser i Kolding, Esbjerg og Stauning.

I jobbet som Chief Operating Officer skal Morten Hall stå for den daglige ledelse på hovedkontoret, der ligger i tilknytning til Flyvestation Værløse. Han får samtidig ansvaret for at åbne flere nye droneskoler i Danmark under WeFly-navnet, og snart også en ekspansion til udlandet, når de fælleseuropæiske regler for droneflyvning bliver vedtaget.Den 31-årige Morten Hall kommer fra en konsulentstilling ved Danmarks største kursusudbyder, Teknologisk Institut. Her har han bl.a. stået for implementering af den humanide robot, Pepper. /EXP