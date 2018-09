Mor fra stenkast-sag i Hovborg svines til på facebook

Carina Aakerblad fra Hovborg har til Ekstra Bladet fortalt, at det var et uheld, at hendes søn lørdag aften kastede en sten ned fra en bro og beskadigede en bil. Hendes forklaring sables ned af ophidsede facebook-brugere.

HOVBORG: Moderen til den dreng, som lørdag aften omkring klokken 18.00 kastede en sten fra en bro på Baldersbækvej ved Hovborg og ramte en bil, står nu frem i Ekstra Bladet og forsvarer sine børn. Hun oplyser til Ekstra Bladet, at hendes børn - to sønner på seks og otte år og en datter på fire - lørdag aften havde besøgt legepladsen på en campingplads, der ligger cirka 500 meter fra bopælen, og at de på vej hjem kravlede op på rækværket på broen over Grindstedvej. Herfra blev stenen tabt, fortæller moderen til avisen. Og ikke af den otte-årige men af hans lillebror. - Ham på seks samler på sten, fordi han maler på sten. Han har fundet en lille sten, som han vil have med hjem at male på. Min søn har stenen i hånden, da han klatrer op. Han taber den, da han klatrer op. Det er jo klart, for han har svært ved at holde på de jerndragere, samtidig med at han holder stenen i hånden, forklarer Carina Aakerblad i Ekstra Bladets artikel. Hun oplyser samtidig, at det er (citat) "pishamrende uheldigt, at der lige kører en bil under broen i samme øjeblik. Normalt kører der ikke så meget trafik forbi". I artiklen fortæller hun desuden, at børnene havde været på weekend hos deres far, og at de efter episoden blev stående på broen, og at den seks-årige, som blev tilbageholdt af bilisten, blev så bange, at han tissede i bukserne.

Vi udtaler os ikke i konkrete sager, men vi er naturligvis opmærksomme på det her, og kommer der noget som helst i forhold til gældende lovgivning, der siger, at vi skal informere eller arbejde med de involvere parter, gør vi det. Keld Bjørbæk, SSP-konsulent

Troede ikke politiet blev indblandet Ifølge moderen bad bilisten den otte-årige om at hente børnenes far, og bilisten og faderen blev enige om, at politiet ikke skulle blandes ind i episoden, og at faderen skulle betale for bilens skader. Dagen efter opdagede Carina Aakerblad, at episoden alligevel var blevet meldt til politiet, og valgte at stå frem og forsvare sine børn offentligt.