Moldow på den grønne gren

- Klimaforandringerne respekterer ikke landegrænser, hvilket stiller krav til os som global virksomhed om at sætte klimaproblematikken på dagsordenen. Der er store besparelser at hente på ventilatorers drift og CO2-udledning, og derfor vil vi nu investere ekstra tid på at analysere og beregne, om der findes et mere klimavenligt valg af ventilator end den billigste,og gøre vores kunder opmærksomme på dette, udtaler Flemming Bille.

HOLSTED: - På trods af at klimaforandringerne har været på dagsordenen i mange år, er udledningen af drivhusgasser i dag mere end 50 procent højere end i 1990. Det viser, at det kræver handling fra alle aktører, både på globalt og ikke mindst lokalt plan, hvis vi skal komme klimaforandringerne til livs, siger direktør Flemming Bille fra Holsted-koncernen Moldows datterselskab BarkerBille.

BarkerBille er en af de førende virksomheder indenfor design, produktion og salg af ventilatorer, der bruges til at transportere luft og materialer i mange typer procesanlæg verden over. Virksomheden er resultatet af en sammenlægning af Barker Jørgensens Maskinfabrik, B. Bille og Moldows ventilatorafdeling.Udover hovedkontor i Ballerup samt kontor og produktion i Holsted har BarkerBille også kontor og produktionsfaciliteter i Kina.

Store CO2-besparelser

- Det er en udfordring, at der primært fokuseres på anlægsomkostningerne og ikke driftsomkostningerne. Med dette fokus ser vi ofte, at mindre, knap så energirigtige ventilatorer vælges frem for større, mere energibesparende typer, forklarer Bille.

Som et konkret eksempel kan man ved at vælge en ventilator, der er 150.000 kr. dyrere i anlægsomkostning, opnå en årlig CO2-besparelse på 112 ton. Det svarer til den årlige CO2-udledning fra syv danskere eller 100 flyvninger mellem New York og Shanghai. Den større ventilator betyder samtidig en årlig driftsbesparelse på 256.000 kr.

Men det budskab kan være svært at få igennem.

- Som underleverandør har vi sjældent direkte kontakt med slutkunden. Det er derfor vores kunder, der skal tage dialogen omkring anlægsomkostning vs. driftsomkostning med slutbrugeren, og os der skal give dem argumenterne til det, ved at præsentere vores grønnere og billigere løsning på lang sigt. Det er det, som dette tiltag danner fundamentet for, pointerer han.

- Udover at den lidt dyrere ventilator er langt det bedste valg for klimaet, er det også et godt valg for slutkundens driftsomkostninger, og vi håber, at vi sammen med vores kunder kan komme igennem med budskabet.