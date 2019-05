Møntskatten fra Fæsted kan nu ses på Sønderskov

Nationalmuseet har givet tilladelse til, at sølvmønterne udstilles lokalt indtil videre.

BRØRUP: Den store møntskat, som er fundet i Fæsted tæt på stedet, hvor den enorme guldskat blev udgravet for tre år siden, smutter ikke til København lige med det samme. Nationalmuseet, hvor alt danefæ i princippet opbevares, har givet tilladelse til, at sølvmønterne udstilles på Museet på Sønderskov.

- Og endnu bedre så har vi ryddet et rum og en montre og sat et udvalg af mønterne til udstilling, indtil Nationalmuseet henter dem, fortæller arkæolog og chef for Fæsted-udgravningerne Lars Grundvad.

- Vi har dog kun udstillet de mønter, der fortæller noget. Det vil ofte sige de hele mønter og største fragmenter. De små stykker er ikke udstillet.

- Så foruden svenskekrigsskattene, som vi jo også har på hjemlån og udstillet, er der nu en fin lille middelalderlig skat se på Sønderskov.