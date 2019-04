Moderen frifundet i Vejen-sagen: Faderen kendt skyldig i voldtægt

Fredag faldt der dom i Retten i Esbjerg mod et forældrepar, som var tiltalt for grove overgreb mod deres fire børn i perioden 1987-1994. Moderen blev frikendt, mens faderen blev kendt skyldig for voldtægt.

En 60-årig mor blev fredag ved Retten i Esbjerg frikendt for grove seksuelle overgreb, vold og mishandling mod deres fire nu voksne børn.

Under opsigelse af kendelsen erklærede dommeren Lisbeth Christensen samtidig moderens samlever på 63 år skyldig i et af de af 17 anklagepunkter for voldtægt mod et af børnene. Han blev frifundet i de øvrige anklagepunkter.

Parret var tiltalt for overgreb, mens de boede på to forskellige adresser i Vejen, hvor børnene var under 10 år, og de blev alle fire tvangsfjernet fra hjemmet i 1994. Forældrene har siddet varetægtsfængslet siden november 2017, hvor politiet ransagede deres hjem.

Ved kendelsen var der en af de fire børn, som alle er over 30 år, til stede i retten.

Afsigelsen af dommens længde mod den skyldige mand ventes afsagt senere i løbet af fredag.

Opdateres