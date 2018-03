Mobil røntgen til uheldige ældre

Det her, det er smart, mener Maya Ryom fra Vejen. Hun og medlemmerne af regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen fik demonstreret et mobilt røntgenapparat.

VEJEN: Vi fik vist den her bette svend: En mobil røntgenmaskine.

Sådan skriver Maya Ryom, der er midlertidigt medlem af Region Syddanmarks udvalg for det nære sundhedsvæsen for Enhedslisten.

Og netop nærhed er ideen med det mobile røntgenapparat på to hjul.

- I Sygehus Lillebælts dækningsområde (blandt andet Akutsygehuset Kolding) kan plejepersonale eller sosu-assistenterne, der kommer i private hjem hos ældre, ringe efter røntgenapparatet og radiograf, når ældre borgere f.eks. falder. De ældre og deres hjælpere skal så ikke nødvendigvis have fat i pårørende eller bruge ressourcer på at følge den ældre til skadestuen for at få taget røntgen, fortæller Maya Ryom.

I løbet af få sekunder kan et røntgenbilled sendes til en læge, der kan afgøre, om der for eksempel er sket et brud ved et fald.

- På den måde kan pårørende eller personale hurtigt få afklaret, om der er sket noget alvorligt, der klarer behandling.

For ældre det være belastende og kompliceret at komme på skadestue, så det mobile røntgenapparat kan blive til gavn for mange.

Ifølge Maya Ryom oplyste radiografen, der demonstrerede udstyret for udvalget tirsdag, at det mobile røntgenapparat bruges alt for lidt, og derfor blev udvalgsmedlemmerne opfordret til at informere om denne muligheden inden for det nære sundhedsområde.