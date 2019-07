Mistanke om ulevangreb manet i jorden

Andst: Frygten for, at en ulv igen har været på spil - denne gang i Andst, hvor en hund af racen, tysk ruhåret, i slutningen af maj blev fundet død, har fået en gruppe af danske jægere, Green Team, til at tage affære.

- Der er her til aften blevet fundet en ruhåret dræbt af bid i struben kun 30 meter fra en lade. Nu bliver det spændende, om vi her har den første hund, der er dræbt af ulv, skrev Michael Pedersen, der selv bor i Andst, på Green Teams facebookside.

For at kunne afgøre, om det virkelig var en ulv, som havde dræbt hunden, sørgede to ulvekonsulenter fra Naturstyrelsen efterfølgende for, at hunden blev obduceret samt, at der blev taget DNA-prøver fra to huller i hundens hals, hvorfra en del blod var løbet fra pulsåren. DNA-prøverne blev sendt til analyse i Senckenberg-instituttet i Tyskland.

- Ved en obduktion på stedet, kunne ulvekonsulenterne konstatere, at, det ikke lignede et bid fra et rovdyr. Når et rovdyr bider, er der typisk mærker fra både overmund og undermund. Ved analysen af DNA-prøven blev der da heller ikke fundet andet end hundens eget DNA, siger Lasse Jensen, Miljøstyrelsen. Naturstyrelsens konklusion var derfor, at hunden ikke er blevet dræbt af en ulv.

Jægerne har ved hjælp af en swchweisshund kunnet påvise, at hunden var død fem meter fra, hvor den blev fundet.