VEJEN: Omkring midnat, natten til søndag, blev to bilister på Askovvej standset af politiet og blev bedt om at aflevere en blodprøve, idet betjentene mistænkte dem for at køre i spirituspåvirket tilstand. Det drejer sig om to mænd; den ene er 65 år og fra Esbjerg-området - den anden er 21 år og fra Vejens opland.