Miss You skifter adresse i Vejens bymidte

Ønsker kunderne at handle på dage, hvor butikken officielt er lukket, kan de via butikkens webshop booke en besøgstid digitalt.

Fra den dato vil butikken kun have åbent onsdage og fredage samt et par lørdage hver måned.

Vi har drøntravlt med vores webshop, og det er svært at nå at passe den samtidig med, at jeg skal bruge 40 timer om ugen på at stå bag disken.

Webshoppen giver travlhed

Det er webshoppen, der er årsagen til, at butikken skærer ned på åbningstiden.

- Vi har drøntravlt med vores webshop, og det er svært at nå at passe den samtidig med, at jeg skal bruge 40 timer om ugen på at stå bag disken. Kunderne har heldigvis taget positivt imod informationen om, at vi flytter og fremover ikke har åbent hver dag, fortæller butikkens indehaver, Tina Foxil, som mener, at en knivskarp prioritering af arbejdstid og erhvervsmæssig satsning er vejen frem.

- Jeg har en leverandør, der siger, at jeg med min beslutning, er forud for min tid, bemærker hun og tilføjer, at Miss You flytter af respekt for Vejens handelsliv.

- Jeg synes ikke, der skal ligge en butik i Hovedgaden, som ikke har åbent hver dag. Det sender et dårligt signal, og samtidig går jeg efter at få en lavere husleje, der matcher den indskrænkede åbningstid, fortæller Tina Foxil.

Miss You-butikken fortsætter i de nye lokaler med at sælge masser af moderigtigt tøj, lingeri, badetøj med mere. Sortimentet udvides med enkelte nye mærker og med et nyt jeans-koncept, der ifølge Tina Foxil fuldt ud matcher kundernes forskellige pasform.