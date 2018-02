Mira Bang Pedersen sprang fra jurastudiet

Da hun altid har interesseret sig for litteratur og religion, fandt hun efter nærmere eftertanke ud af, at det faktisk var teologien, hun havde lyst til at fordybe sig i.

Som nybagt student fra VUC i Kolding, besluttede hun sig for at søge ind på jurastudiet, men efter et år med jura, indså hun, at det alligevel ikke var noget for hende.

Kendskabet blev styrket, da hun forinden besøgte de to kirker, fik en snak med menighedsrådene og med provsten over Malt Provsti, Anna Marie Erbs, og med Anna-Sofie Arendt, der er præst i nabosognet Gesten.

Bække-Veerst: Den ny præst i Veerst-Bække Pastorat, Mira Bang Pedersen, som nu er flyttet ind i præstegården ved Bække Kirke, var ikke helt uvidende om Bække, da hun besluttede sig for at søge stillingen. Hun stammer nemlig fra Kolding, og vidste godt, hvor på landkortet Bække ligger.

Mira Bang Pedersen er 31 år og den ny sognepræst i Veerst-Bække Pastorat. Hun er gift med Jeppe, der er revisor i Horsens. Familien tæller også to børn - en dreng og en pige: Mads, der er fire år, og Gry, der er et år. I Veerst og Bække er henholdsvis 495 og 1366 borgere medlem af Den danske Folkekirke.

Kirkekor

Ni år gammel begyndte hun at synge i kirkekor. Det var i Nr. Bjert Kirke, i Kristkirken og i Sankt Nicolai Kirke. I det hele taget holder den ny præst meget af musik og sang. Mange af salmerne kan hun udenad, og hun holder også af de nye salmer, som ikke er med salmebogen. Hun lytter til al slags musik, og den seneste koncert, hun har været til var med Søren Huss. Hun glæder sig allerede til senere på året at skulle se Ringenes Herre i musikhuset i Aarhus, hvor musikken undervejs spilles af Aarhus Symfoniorkester live.

Som tidligere kirkesanger glæder det Mira Bang Pedersen, at der i hendes ny hjemby i kirken, også er et Spirekor, et børnekor og en musikalsk legestue.

Mira Bang Pedersen holder også af at strikke og at hækle. Skrive gør hun også, og derfor har hun altid en notesbog med sig i tasken - for hende foregår skriveprocessen altid med kuglepen. Det samme gælder, når hun skriver sin prædiken. Hendes syvende af slagsen er hun i fuld gang med. Det er hendes anden som præst i Veerst-Bække Pastorat. Den skal være klar til på søndag og kommer til at handle om både jalousi og kærlighed blandt søskende.

Hendes drøm er engang at skrive en bog og at formidle fortællingerne i Det gamle Testamente for de 10- til 14-årige.