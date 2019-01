Vejen Sportshotel danner først i februar rammen om en udstilling, hvor minkavlere fra et stort, geografisk område viser moderigtige skind. Udstillingen sætter samtidig fokus på det at være minkavler.

VEJEN: Fredag den 8. februar om eftermiddagen slår Sportshotel Vejen dørene op til en udstilling, hvor minkavlere fra Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening viser deres bedste skind frem og står klar til at fortælle om minkavl og om livet på en minkfarm. Der forventes at komme avlere fra både Haderslev, Vejle, Horsens, Billund og Varde samt opland. - Jeg glæder mig til en rigtig god dag i selskab med mange avlere, og så glæder jeg mig til at møde en masse, lokale mennesker og give dem en god oplevelse i Vejen, fortæller Peter Hindbo, som er minkavler i Jordrup og medarrangør af udstillingen.

Lokale modeller går catwalk

Signe Grüner Hansen, kommunikationschef i Vejen Idrætscenter, oplyser, at det er første gang, udstillingen i Vejen ledsages af et modeshow, og at otte lokale modeller - seks kvinder og to mænd - vil gå catwalk i Troldesalen og vise smukke pelse frem fra buntmager Ole B. Christensen og Kopenhagen Fur. Den kendte, lokale fodboldspiller Lotte Troelsgaard er blandt modellerne.

Ved arrangementet sælges der forskellige pelsdesigns og accessories fra buntmager Ole B. Christensen og Oh! by Kopenhagen Fur, og det unge modemærke Furbysofie vil også være repræsenteret på udstillingen.

Der er gratis adgang til både udstilling og modeshow, og alle gæster tilbydes et glas bobler og nogle snacks.

Skindudstillingen afvikles på Sportshotel Vejen, Jacob Gades Allé 1, fredag i uge seks fra klokken 14-16.30, og modeshowet begynder klokken 14.30.