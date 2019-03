Ministerbesøg bød på masser af traktor-drilleri

Mangler transportmuligheder

Minister-besøget i Troldkær handlede ikke kun om traktorfarver men også om beskæftigelsens forhold i det åbne land.

- Der er udfordringer med hensyn til transporten. Når vi tager lærlinge ind, har de ofte ikke fået kørekort endnu, og der er ingen offentlige transportforbindelser herud. Ergo er de om vinteren afhængige af, at forældre eller bedsteforældre vil køre dem. Vores svende har samme transportproblem. De er nødt til at have en ekstra bil for at kunne arbejde hos os, så det kunne være en god idé, at I politisk sørger for, at der også er et skattefradrag for de første 24 kilometer, man kører til og fra arbejde, sagde medindehaver af PN Maskiner A/S, Torben Petersen.