Minister åbner utraditionelt tiltag med at skaffe tagdækkere

Phønix Tag Materialer i Vejen sætter sammen med flere samarbejdspartnere gang i et projekt, der skal få unge til at få øje på mulighederne i tagdækkerbranchen. Beskæftigelseminister Troels Lund Poulsen (V) medvirker ved åbningen.

Vejen: Et unikt og nytænkende tiltag med deltagelse af privat virksomhed, kommuner, jobcentre, fagforbund, styrelse samt produktionsskole sættes i gang i næste uge med et klart formål: At få flere unge interesseret i uddannelsen som tagdækker.

Det er virksomheden Phønix Tag Materialer i Vejen, som er en af hovedkræfterne i projektet. I et samarbejde med jobcentre landet over, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Vejen Kommune og Fagforbundet 3F er der taget initiativ til et forløb, så unge kan få øje på mulighederne inden for tagdækkerfaget.

Initiativet har også fanget beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens interesse. Når der mandag den 18. marts er officiel åbning på tagdækker trainee-forløbet, så vil ministeren være på plads og holde åbningstalen hos Phønix Tag Materialer i Vejen. Også den tidligere jægersoldat B.S. Christiansen er med.

Med trainee-forløbet bliver der rakt ud efter dem, der endnu ikke er klar til en erhvervsuddannelse. Det er dem, som skal tættere på arbejdsmarkedet og en hverdag, hvor de både lærer og bidrager. Mange af dem har flere nederlag i bagagen, og forløbet skal give dem en ny start og forhåbentlig en ny og holdbar retning i livet.