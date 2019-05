HOLSTED-GLEJBJERG: Få uger før generalforsamlingen i Bjøvlund og Aastrup Plantager døde formanden, Hans Chr. Bjorholm, Glejbjerg. Den nye formand Bendix Kristensen udtalte ved mødet begyndelse disse mindeord:

- Jeg vil indlede med nogle ord om vores afdøde formand Hans Chr. Bjorholm Nielsen. Hans Chr. gik desværre bort her i foråret, den 7. april. Hans Chr. Bjorholm blev syg med kræft for godt et år siden. Han kom i behandling og har fungeret som formand for plantagen til sin død.

- Hans Chr. blev 81 år. Han har siddet i bestyrelsen for plantagerne siden 5. juli 1973, dvs. i over 45 år. 6. maj 2008 blev han formand og har fungeret som sådan i 11 år. Hans Chr. var landmand, men hans store interesse for skov og jagt fyldte også meget.

- De mange års interesse for og erfaring med skovbrug har bestyrelsen nydt godt af. På sin egne rolige måde indgik han i drøftelserne om, hvor og hvordan vi skulle passe skovene. Sin store viden om træer brugte han, når han påtog sig opgaven med at vise træer ud til selvskoverne. Så gik han og kiggede stammer, kroner og afstande ud og besluttede, hvad der skulle faældes.

- Vi i bestyrelsen for skovene er ham tak skyldig for de mange års indsats, og vi vil komme til at savne Hans Chr. Han vil stå i vore tanker som en god ven, og som en engageret skovens plejer, jæger og dyrenes ven. Vore tanker går også til familien, som har mistet et kært medlem, sagde Bendix Kristensen.

- Æret være hans minde.