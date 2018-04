Millionunderskud skal barberes forsigtigt væk

Flere forældre med handicappede børn har brug for støtte og hjælper-ordninger- Andre har behov for midlertidige botilbud og overvægtige ældre koster ekstra. Vejen Kommune må bruge ekstra millioner. Borgerne skal have, det de skal have, siger udvalgsformand. Sparerunde løber over flere år for at udgå problemer med sygefravær.

I 2018 er udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer eller støtter/træner deres børn født med alvorlige handicap eller sygdom steget. Ligesom også flere tilflyttere har behov for lønkompensation på grund af alvorligt syge børn.

Men et mindreforbrug på ældreområdet betyder, at dette beløb er blevet modregnet her.

VEJEN KOMMUNE: Antallet af borgere med behov for midlertidige botilbud og hjælper-ordninger er steget i Vejen Kommune. Således blev der behov for yderligere 3,5 millioner kroner på dette område i 2017.

Ældre vejer mere

Ligeledes i 2017 har der været et merforbrug på hjælpemidler som løfts-lifte og plejesenge. Det skyldes, at der er kommet flere svært overvægtige ældre, ligesom udgiften til voksenbleer også er stigende. Her tegner der sig et merforbrug på 500.000 kroner i 2018 trods stor fokus på området.

Social og ældreudvalget har fokus på dette område og arbejder samtidig sammen med forvaltningen for at afvikle det oparbejdede underskud fra tidligere år, fortæller formanden for Vejen Kommunes social og ældreudvalg, Bodil Staal (S).

- Vi kan ikke afvikle underskuddet på f.eks. et år. Det vil presse personalet alt for meget, så vi ikke vil kunne levere den service, vi skal, siger hun.

Målet er at afvikle underskuddet over tid, så f.eks. sygefravær ikke bliver presset i vejret af den grund.

- Vi skal være gode ved vores medarbejdere, samtidig med at vi er nødt til at have ekstra fokus på disse områder, siger Bodil Staal.

Hun understreger dog, at man ikke kan spare alene: - Folk skal have det, de skal have, fastslår hun.

For de tre plejecentre med overførte underskud er der lavet handleplaner for at nedbringe underskuddet.