VEJEN KOMMUNE: Vejen Kommune vil gerne sikre, at demensramte borgere og deres pårørende opretholder en god livskvalitet.

Derfor har kommunen søgt Sundhedstyrelsen om penge til at igangsætte to projekter, der skal sikre netop dét.

Sundhedsstyrelsen har sagt ja til at støtte projekterne med cirka 1,5 millioner kroner.

Det er knap en halv million mindre end det, kommunen havde søgt om, og derfor undersøger kommunen nu, om projekterne kan afvikles for færre penge.

De to projekter går i forskellig retning. Borgere, som ikke får meget ud af at være på et demens-daghjem, skal tilbydes aflastning i hjemmet, og personer med diagnosen let til moderat demens, samt yngre borgere, som er nydiagnosticerede, skal have mulighed for at dyrke motion udendørs der, hvor de bor.

Formand for Social & Ældreudvalget i Vejen Kommune, Bodil Staal (A) siger:- Det er to fantastiske projekter, der skal være med til at sikre, at vi holder flest mulige sunde og raske længst muligt. Træning i lokalområdet er med til at gøre de demensramte trygge, og vi ved, at motion kan være med til at udsætte udviklingen af deres sygdom. Samtidig er det vigtigt, at demensramte, som ikke rigtig får noget ud af at være på et demens-daghjem, i stedet tilbydes aflastning hjemme i trygge, vante omgivelser. Det giver en langt bedre livskvalitet. Både for de demensramte og for de pårørende.