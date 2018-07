Millionprojekt skal sikre Brørup mod oversvømmelser

Brørup: Det skal være slut med vand i kælderen.

I hvert fald for Brørupskolen, aktivitetscentret Fredenshjem og flere husejere i Skolegade i Brørup.

Vejen Forsyning og Vejen Kommune arbejder netop nu på at klimasikre det lavtliggende område mellem Skolegade, Ladelundvej og Fredensvej.

Store parkeringspladser, forhaver med skærver og filtdug, terrasser og indkørsler sætter i dag en stopper for vandets naturlige vej og leder alt for meget overfladevand til kloakkerne, der løber over. Men det løses nu med et 1000 kubikmeter stort rørbassin under boldbanen. Et projekt med et samlet budget på 4,5 millioner kroner.

- I dag ser vi oftere det ekstreme vejr med kraftig regn. Nogle husejere har tidligere næsten ikke turdet tage på ferie, for hvad nu hvis udsigten melder regn, og de kommer hjem til en oversvømmet kælder. For dem betyder sådan et projekt, at de kan være mere rolige, selvom vejrudsigten lover regnvejr, siger Troels Kragh, projektleder hos Vejen Forsyning.

Han understreger dog, at rørbassinet ikke kan stå alene.

- Bassinet er en her og nu-sikring, men på sigt skal der findes andre løsninger til at håndtere de ekstreme mængder vand, der kan være i terrænet. For eksempel med faskiner og regnbede, siger han.