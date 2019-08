Mikael Holmbo er avisens ny skribent

Vejen Kommune: Nye øjne giver som regel også mulighed for at få et nyt syn på sagen. På JydskeVestkystens redaktion i Vejen har vi også fået et par nye øjne, og de tilhører 23-årige Mikael Dynnes Holmbo, som det næste halve år er journalistpraktikant på avisen.

Vores ny skribent er allerede gået i gang med at researche, hvad der er kendetegnende for kommunen og ikke mindst for byen, hvor han har tænkt sig at bosætte sig.

Ellers er navnet, Vejen, noget nær det eneste, han har hørt omtalt. Men inden den første arbejdsdag fredag, havde han allerede været på besøg i byen og her slentret sig en tur ad Søndergade og Nørregade. Nu glæder han sig til at lære byen nærmere at kende.

Mikael Holmbo stammer fra Holstebro. 10 klasse tog han på en efterskole, inden han fortsatte i gymnasiet og fik huen på som nybagt student.

Allerede da, havde han besluttet sig for at blive journalist. Men først var der lige et par sabbatår, der skulle overstås med forskelligt arbejde og med en tre måneders rejse i Sydøstasien.

Det foregik med rygsækken på rundt i Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia og Malaysia.