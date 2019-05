HOLSTED: Adriano Trindade fra Rio i Brasilien kommer fredag den 14. juni kl. 18 til Holsted for at spille til "Brasiliansk Live Jazz Dinner" på Hotel Postgården. Mens Rio de Janeiro toner frem på nethinden inspireret af den sprøde jazz serveres hovedret og hjemmelavede waffel-isdessert.

Der kan bestilles bord på www.detblaatog.com eller mail book@detblaatog.com.

Den brasilianske musikant spiller foruden jazz også brasil og samba-rock. Han har spillet i både Holland, Belgien, Frankrig, Spanien, Italien, Irland, Skotland, Schweiz, Chile, Uruguay, England, New Zealand, Tyskland og Tjekkiet for at nævne nogle. Han er verdensborger.

Adriano Trindade blev betragtet som forløber for samba-rock i New Zealand og Europa, hvor han levede i otte år. Han har altid været en frontløber i samba-rockbevægelsen.