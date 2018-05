Michelin-kok gæster historisk dyrskue

Sdr. Hygum: Den lange vinter er også forbi hos Hygum Hjemstavnsgård, og i den kommende weekend går det løs med de første aktivitetsdage.

Lørdag er der børnedyrskue, hvor alle børn har mulighed for at komme med deres dyr og få dem bedømt af et dommerpanel.

Om søndagen foregår det traditionsrige historiske dyrskue, hvor de gamle husdyrracer er repræsenteret. Her kan gæsterne se, hvordan de fleste husdyr så ud for 100 år siden.

Til at give karakteristik af dyrene kommer Poul S. Frank fra Vojens for at fortælle om kvæg, men Søren Knudsen fra Hammerum fortæller om hestene. Dyrskuetalen søndag bliver holdt af Christian Lund, formand for Sønderjysk Landboforening og Danske Kvæg.