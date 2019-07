Mere plads til motorcyklerne

Sdr. Hygum: MC Syd i Sdr. Hygum er beviset på, at en virksomhed ikke behøver ligge ved en motorvej eller i en større by for at skaffe kunder. Det handler om de rigtige varer og den rigtige betjening.

Klar til foråret

Byggeriet bliver 545 kvadratmeter i grundplan og på omkring 300 kvadratmeter på første sal, hvor der også vil være udstilling af motorcykler.

- Spærrene til bygningen kommer i uge 33, og vi forventer at være færdige en gang i november, men det primære er at have det hele på plads, når næste års forårshandel starter, siger Jimmi Kjær.

Det er kun fire år siden, MC Syd senest tog et nybyggeri i brug, men mange finder til Sdr. Hygum, når det gælder motorcykler, og der står altid mindst 300 motorcykler i butikken.

- Vi købte huset ved siden af for at have muligheden for at brække det ned og bygge den nye butik, og vi glæder os til at vise den frem til vores kunder, men også til selv at have mere plads at arbejde på, noterer Jimmi Kjær.