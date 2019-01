Mens landmændene venter på foråret

- Vi har købt flere traktorer her. Til at begynde med var de af mærket Fiat, og siden skiftede vi til Ford. Vi havde både malkekøer og grise, men vi har ingen dyr mere. Nu er det kun planteavl - korn og raps på 80 hektar, siger Kristian Holst.

Blandt dagens mange gæster var Kristian og Else Holst fra Ørsted ved Jels. Som årlige gæster til åbent hus hos PN Maskiner har de 50 års jubilæum i år og kan fortælle, at der er sket meget med landbrugsmekanikken, siden de første gang besøgte PN Maskiner.

Her var der stort rykind det meste af fredagen. Derfor fik Susanne og Lene Petersens - hustruerne til ejerne af PN Maskiner henholdsvis Torben Petersen og John Petersen - aspargessuppe da også hurtigt ben at gå på.

Troldkær: Hidtil har vinteren været næsten lige så grøn, som landmænds håb har været lysegrønt. I landbruget håber mange nemlig, at 2019 bliver grønnere end det forgangne tørkeramte 2018. Mens vi venter på foråret og på at kunne få ploven i jorden, er der tid til eftertanke og ikke mindst til at mødes, sådan som traditionen byder, til åbent hus hos PN Maskiner i Troldkær.

Afrikansk svinepest

JydskeVestkysten benyttede anledningen til at spørge nogle af landmændene om deres håb for 2019. Hvilke udfordringer vil året mon byde på?

Hos Bente og Kresten Villadsen i Langetved, vil året byde på bedre tid til det hele.

- For vi har besluttet os for at sælge alle vores malkekøer. Tørken i 2018 gjorde, at vi måtte vande meget mere. Men nu sælger vi køerne og får så forhåbentlig bedre tid, siger Bente Villadsen.

Også mælkeproducent Egil Miang, Rødding, havde det svært i 2018, men han har ikke kunnet vande sig ud af tørken.

- Vi måtte købe ekstra græs, majsen klarede sig dog. Jeg håber, at tørken var en enlig svale, siger Egil Miang, der har taget sine forholdsregler for det kommende år og har sået ekstra græs på 30 hektar.

- Der er også andre problemer for mælkeproducenterne end frygten for tørke. Her ved årsskiftet blev mælkepriserne sat ned med 15 eurocent. Det svarer til 15 -øre, og dem kan vi dårligt undvære. Derfor håber jeg, at prisen senere i 2019 retter sig igen og bliver, som den var lige op til jul.

Også svineproducent Niels Møller, Jels, med 2500 årlige slagtesvin håber på bedre priser i 2019.

- Det er svært lige nu. Priserne på foder er steget, men det er afregningspriserne for svin til gengæld ikke, siger han.

Et er priserne for svin, noget andet er det, som alle svineproducenter taler om i øjeblikket: den afrikanske svinepest. Hvad kommer der til at ske i 2019?

- Mange steder i udlandet er der svinepest, og vi kan reelt ikke stille meget op, efter at vi har hørt, at svinepesten også kan spredes med fluer. Hvis vi ikke snart får det bedre, holder jeg op med grise i 2019, siger Niels Møller.