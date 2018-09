Menighedsrådet har en plan for Malt Kirke

Menighedsrådet har planer om at gennemføre et indretningsprojekt for Malt Kirke. Foto: Søren Dippel

Tirsdag eftermiddag inviterer menighedsrådet alle interesserede til en studiekreds om en ny indretning af Malt Kirke. To kunstnere og repræsentanter for Udvalget for Kirkekunst deltager også.

Malt: En af Vejen Kommunes ældste kirker, Malt Kirke, der blev opført i 1179, trænger efterhånden til at få gjort noget nyt ved indretningen. Derfor har menighedsrådet inviteret til en studiekreds tirsdag eftermiddag, hvor menighedsrådet vil præsentere en plan for, hvad der skal ske. Det handler om altertavlen, et østvendt vindue, en væg, som skal males hvid, ændring af belysning og ikke mindst en ny placering til orglet. Med ved studiekredsen er også to repræsentanter fra Udvalget for Kirkekunst under Akademirådet, Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. - Deres opgave bliver at danne sig et billede af, hvad menigheden har af ønsker for kirkens indretning og danne sig et billede af, hvilke muligheder, der er, siger menighedsrådsformand, Peter Garde, Askov. Resultatet af de to repræsentanters besøg vil blive forelagt Udvalget for Kirkekunst, som så vil anbefale menighedsrådet to-tre kunstnere, der kan hjælpe med at gennemføre planerne for indretningsprojektet. Siden 2012 har menighedsrådet haft flere drøftelser om kirkens indretning. Drøftelserne har blandt andet handlet om en flytning af orglet fra tårnrummet til kirkeskibet, fjernelse af altertavlen, en åbning af det tilmurede vindue mod øst, som indefra er skjult af altertavlen, samt en ny belysning i den del af kirken, hvor døbefonten og alteret er placeret.

Fakta Studiekredsen om den ny indretning af Malt Kirke vil blive holdt tirsdag den 11. september i Malt kirke klokken 13.00.Alle interesserede er velkommen til at deltage, kommentere og komme med forslag til projektet.



Med på mødet er også to repræsentanter fra Udvalget for Kirkekunst Marianne Grønnow og Mikael Thejll, der begge er billedkunstnere.

Krikens altertavle skal bevares, men kan måske flyttets til en anden placering i tårnrummet. Foto: Søren Dippel

Anbefalede kunstnere Planerne havde menighedsrådet lejlighed til at præsentere på biskoppens seneste konsulentrunde. Siden har Nationalmuseet meddelt, at museet ikke vil sætte sig imod, at åbne kirkens østvindue. - Men altertavlen har vi fået besked på skal bevares, så måske vil vi kunne finde en ny placering til den i tårnrummet, siger Peter Garde. - Hvad det alt sammen kan komme til at koste afhænger af, hvilke kunstnere, vi bliver anbefalet at benytte til gennemførelse af projektet. Den kunstner, som vi ender med at vælge, skal så lave nogle skitser, som stiftet og Biskop Elof Vestergaard, Ribe, skal godkende. Det, håber vi, kan ske engang til næste år, siger Peter Garde. - Først herefter kan vi begynde at skaffe midlerne til projektets gennemførelse, og det kan tage et års tid eller to. Midlerne må vi søge om, for vi har ikke lov til at spare op til andet end vedligeholdelse, siger kirkeværge og medlem af menighedsrådet, Erik Lauridsen. Peter Garde skønner, at når projektet er blevet godkendt, og når midlerne herefter er blevet skaffet, vil hele projektet kunne gennemføres på et halvt års tid.

Fra venstre: menighedsrådsformand Peter Garde, Askov, og kirkeværge Erik Lauridsen, Malt foran Malt kirkes gamle orgel, der skal flyttes til en anden placering. Foto: Søren Dippel

Det tilmurede vindue i gavlen mod øst skal åbnes. Indenfor i kirken er vinduet skjult af altertavlen. Foto: Søren Dippel

Malt Kirke er en af de ældste kirker i Vejen Kommune. Kirken er opført i 1179. Foto: Søren Dippel