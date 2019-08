Menighedsråd vil bestille et billedtæppe

En arbejdsgruppe bestående af formændene for menighedsrådene, Peter Garde og Rigmor Brun, samt sognepræst Anna Jensen har holdt møder med Thea Conradsen. Man er således enedes om, at billedtæppet skal væves med garn i varme farver.

Folding: Menighedsrådene i Malt-Folding Pastorat har planer om at slå to fluer med ét smæk. Der er nemlig en stor bar plet på væggen i konfirmandstuen ved præstegården i Folding, og så er akustikken i konfirmandstuen meget dårlig. Begge dele kan afhjælpes med en passende udsmykning af væggen med et billedtæppe.

Kunstneren, der skal væve det lydabsorberende billedtæppet til konfirmandstuen ved Folding Kirke, er Thea Conradsen, som bor i Glejbjerg.Det videnskabelige grundlag for billedtæppets evne til at absorbere lyd er en ph.d. af Cecilie Bendixen, som bor i Askov. Tæppet skal væves af fem forskellige farvede matgarner. Thea Conradsen har døbt billedtæppet: Bøn ved Solnedgang. Billedtæppet vil koste 130.000 kroner, og vævearbejdet ventes at kunne vare et halvt års tid.

- Tæppet skal være tre meter og 20 centimeter langt og 95 centimer højt. Vævearbejdet vil kunne vare et halvt års tid, og vi bliver nødt til at søge forskellige fonde og sponsorer, siger Peter Garde, der kan oplyse, at prisen på billedtæppet vil blive 130.000 kroner.

Valget af det mest lydabsorberende garn faldt herefter på såkaldt matgarn. Det er kraftigt garn, som også bruges til vævning af gulvtæpper. For at lade billedtæppet blive så lydabsorberende som muligt, skal tæppet hænge på en stang lidt ud fra væggen i konfirmandstuen.

- Her har jeg tilfældigvis kunnet bruge resultaterne fra Cecilie Bendixens ph.d. i akustik "Så vidt et Rum," siger Thea Conradsen.

Postkort

Han håber, at projektet vil kunne sættes i værk inden årets udgang.

Det hører med til finansieringen af projektet, at menighedsrådene også har planer om at lade nogle postkort fremstille. De skal prydes med skitsen af billedtæppet og teksten fra kunstnerens inspirationspapir. På hvert postkort bliver der også plads til, at interesserede med en underskrift kan give et bindende tilsagn om et pengebeløb i økonomisk støtte til projektet.

Ideen til at udsmykke konfirmandstuen med et billedtæppe opstod for et års tid siden. Da medlemmer af Folding Menighedsråd var på en tur til Paris, hvor det nye altertæppe til Folding Kirke var ved at blive vævet.