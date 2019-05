Meget mere end musik

VEJEN: Det kan godt give én kuldegysning, når Vejens rødklædte gardister marcherer gennem gågaden, ranke, fokuserede og rasende dygtige. Men gardisternes fællesskab rækker langt ud over den musik, de marcherer til, og det får drengene til at blive ved, også ud over drengetiden.

- Vi er jo ikke bare et hold, men også en familie.

Ordene kommer fra Vicneas Kanagarajasen, som er 23 år, læser til bygningskonstruktør og til dagligt bor i Esbjerg.

Alligevel tager han turen til Realskolen hver onsdag, de fleste lørdage og til alle de udrykninger, han overhovedet kan.

Vicneas har været i garden siden han var omkring 9, dengang garden krævede optagelsesprøve, hvor man skulle synge og gå i takt.

- Jeg var så heldig, at jeg var en af de drenge, der blev optaget. Lige siden har jeg hængt ved, fortæller han.

Vicneas spiller klarinet og saxofon, og selv om han er glad for musikken, er det sammenholdet, der får ham til at blive ved med at komme. - Det kammeratskab man får opbygget, er uundværligt. Det er bare så stort og holder ved resten af ens liv. Jeg har uden tvivl mødt mine bedste venner igennem VG, og det er jeg så taknemlig for, fortæller han

Vicneas Kanagarajasen underviser i træblæsere i garden, han instruerer fanfarekorpset og er med i det udrykningshold, der kaldes tattoo-holdet. Og han er meget engageret i at tage imod de nye gardister:

- Jeg gør alt, hvad jeg kan for, at de føler sig velkomne. Det er så vigtigt, at de føler sig trygge ved at være her.