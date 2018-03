Medius kæmper med indtægterne

HOLSTED: Stagnation i udlejningen og andre faldende indtægter gør økonomien til en daglig kamp for de frivillige bestyrelsesmedlemmer i Medius Holsted. Det understregede formand Erik Vesløv på repræsentantskabsmødet onsdag aften.

Det ordinære regnskab - før afskrivninger - for 2017 viser et meget beskedent overskud på 5.800 kr. efter en omsætning på over 4 mio. kr. 2016 gav et overskud på 189.000 kr., men i år ventes et underskud på 126.000 kr.

Bestyrelsen vil med nye aktiviteter forsøge at skaffe nye indtægter, men det er bare ikke så let, konstaterede Erik Vesløv på mødet med små 20 deltagere. Han bad foreningerne om gode ideer.

Kenth Thaysen og Michael Rasksen blev nyvalgt, og Martin Knudsen blev genvalgt til bestyrelsen i et kampvalg. Helene Nedergaard og Søren Sørensen takkede af efter henholdsvis 14 og 8 år i ledelsen.