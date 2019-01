Maya Ryom: - Der er noget der lugter i denne sag

- Kender du det, at man føler, at der er noget i den her sag, som ikke er helt i orden, uden du kan forklare, hvad det er galt. Sådan har jeg det med Skovgårdsvej. Der er noget, der lugter her, siger Maya Ryom.

VEJEN: Maya Ryom, som for blot tre uger siden overtog Enhedslistens mandat i Vejen Byråd, undlod som den eneste at stemme, da det store flertal besluttede at begynde ekspropriations sagen forfra.

Ryoms tale

"Du kan bare tage ud og tale med manden, hvis du orker. Han er slet ikke til at tale med," var beskeden, jeg fik, da jeg stødte på en venstremand under private former i lørdags, og jeg fortalte, hvor jeg selv stod".

"Det er angiveligt rigtig vigtigt, at vi stemmer ens i byrådet. For nogle, fordi det ser pænere ud udadtil, nu hvor vi har en sag stående stand-by, og min ene potentielt afvigende stemme angiveligt skulle kunne påvirke det videre forløb".

"Kære byrådskollegaer, jeg er her ikke for at se pæn ud - jeg er her for at repræsentere mine vælgere - akkurat, som man må gå ud fra, at I er. Jeg har de sidste par dage knoklet mig igennem dommen fra Højesteret, og den er ikke, som det ellers påstås, når man taler med forskellige personer i dette lokale, en vejledning i, hvordan Vejen kommune skal gebærde sig fremadrettet. Der står, hvad man kunne have gjort i stedet for det, man valgte at gøre".

"I hvert fald står der ikke, at man skulle have så travlt, at man ikke liiiige kunne sætte sig ned om en kop varmt og et stykke kage og tale lidt mere sindigt om tingene. Den 6. december udtalte Vagn Sørensen til TVSyd, at man ville tage sagen om Skovgårdsvej på et byrådsmøde engang til februar eller marts, men så vidt jeg er orienteret, er vi stadig i januar måned. Nu er jeg desværre sådan bygget, at når ting skal hastes igennem hurtigere end først anmeldt i offentligheden, så bliver jeg bekymret".

"Selvfølgelig kunne det da, som jeg også sagde til Martin Lund Madsen i søndags, da jeg valgte at gå til hovedet frem for halen, klæde ham at være lidt mindre stædig, men Højesteret har nu engang fastslået, at manden havde ret, uanset hvor træls det så end måtte være for borgmesteren og vi andre, der har været med til at finansiere vejen for et to-cifret millionbeløb plus diverse sagsomkostninger via vore skattekroner. Og når manden har ret, ville det have klædt Vejen kommune at have antaget en lidt mere ydmyg og afventende holdning, end at forsøge sig med tvang. Igen".

"Ja, jeg er ny her ved bordet. Rigtig ny. Men det forhindrer mig ikke i at sætte mig ind i sagen. Nej, jeg har ganske vist ikke "historikken" med mig, som mange af jer, der har siddet her i mange år, men det jeg har læst, hørt og forstået er, at netop stædighed fra begge sider spiller en ikke uvæsentlig rolle i denne sag".

"I skal derfor vide, at min blanke stemme IKKE er det samme som, at jeg er enig med flertallet af byrådet i den hidtidige og nuværende håndtering af både den gamle og nu nye sag. Min blanke stemme skal ses som en skarp kritik af Vejen Kommunes måde at håndtere sagerne på, samt at man har valgt at haste sagen videre. Dog er jeg også nødt til at være pragmatiker, for der er brugt mange offentlige kroner på den her sag. Min blanke stemme, skal derfor ses som en modvillig accept af, at der med det nuværende flertal og den nuværende indstilling til sagen ikke er så meget andet at gøre".

"Jeg anmoder derfor om at få sagen sendt til afstemning", sluttede Maya Ryom sin tale i byrådet.

Men hvorfor stemte du så ikke imod en ekspropriation?

- Når jeg ikke direkte stemte imod eksproprieringen, så anerkender jeg, at der er brugt 22 millioner kroner på den nye vej, og det ville være trist, hvis de penge er spildt, men jeg mener, man kunne have snakket sig til en løsning, hvis man havde villet bruge tiden. Det er i al fald mit indtryk af Martin Lund Madsen efter at have snakket med ham en times tid, og det er vist mere end borgmesteren sammenlagt har brugt på dialog med gårdejeren gennem alle årene, siger Maya Ryom.

- Jeg kan klart afvise, at der skulle være noget at skjule i den her sag, og jeg er fuldt bevidst om, at det er en kompliceret sag.

Maya Ryom er nu byrådsmedlem og velkommen til at stille alle de spørgsmål, hun vil, samt konkretisere sin kritik, så vi kan få den belyst.