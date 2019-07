Matthesen taget på sengen

Formand for Hovborg UIF, Thomas Matthesen, hædret med Mie Johansen Fonden for sit virke i byens foreingsliv.

HOVBORG: - De andre tog fusen på mig.

Formand for Hovborg UIF Thomas Matthesen er normalt den, der uddeler priser ved sommerens byfest. Sådan skulle det også have været i år, men den øvrige del af bestyrelsen havde lagt en hemmelig plan uden at informere formanden.

De havde nemlig bestemt, at det var formanden, som for sin indsats for byens unge skulle have Mie Johansen Fonden 2019, og så kunne han jo ikke selv uddele den.

- Det er et kæmpe skulderklap, fortæller Thomas Matthesen.

Mie Johansen Fonden opstod for mange år siden, da HUIF fik doneret en pengegave fra Mie Johansen. Det blev besluttet, at en del af pengene skulle sættes i en fond. Gennem årene har der været rigtig mange modtagere af Fonden.

For et par år siden løb fonden tør for penge, men Sparekassen Kronjylland syntes lige som HUIF, at uddelingen af Fonden skulle fortsætte. Derfor er det i dag sparekassen, som sponserer Mie Johansen Fonden.

- Årets modtager får julelys i øjnene, når snakken falder på nogle af de aktiviteter for børn og unge, som han enten står for eller tager aktiv del i. Her kan nævnes Halløjweekend, som HUIF holder i samarbejde med LGU og Støtteforeningen for Holmeå Børnecenter, fortalte Dorthe Madsen ved prisuddelingen.

- Thomas er altid på banen med kreative påfund og med sit gode håndelag en dejlig praktisk gris, som alle både børn og voksne sætter stor pris på.

- Nytænkning er også en af hans kvalifikationer - med bl.a. et LAN party, et arrangement for børn og unge hvor der skulle spilles en masse computer, men også med mulighed for et afbræk med indlagt motion. Arrangementet, som blev holdt i samarbejde med Hærvejsklyngen og Gesten Forsamlingshus i Huset i Hovborg, blev en succes og årets modtager var selvfølgelig primusmotor.

- Seneste tiltag fra Thomas er at få de unge i gang med at spille tennis og dermed også få gang i den nyrenoverede tennisbane, Ja - så stiller man selvfølgelig selv op som træner. Initiativet blev godt modtaget. Så ingen tvivl, årets modtager brænder for børn og unge i vores område og går gerne selv forrest når tingene skal ske.

- Det er derfor dejligt at kunne give et klap på skulderen og go on. Du gør det rigtig godt, og vi håber, du fortsætter mange år, sagde Dorthe Madsen.

- Det er en stor fornøjelse at kunne hædre en virkelig ildsjæl som jo også via formandsposten i HUIF, har stor indflydelse på børne- og ungdoms afdelingen i HUIF.

Med hæderen følger 1.000 kroner.