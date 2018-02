Matematiklærere får stor donation fra A.P. Møller Fonden

A.P. Møller Fonden har doneret 1.750.000 kroner til opkvalificering af alle matematiklærere i Vejen Kommune. Fonden har doneret med det ønske, at eleverne bliver bedre og gladere for matematik.

Vejen Kommune: Skoleeleverne i Vejen Kommune skal blive gladere for matematik. En donation på knap to millioner kroner fra A.P. Møller Fonden går til opkvalificering af matematiklærerne.

- Alt for mange elever synes ikke matematik er spændende, nogle lider ligefrem af en form for matematikangst. Det ønsker vi at gøre noget ved, udtaler Jette Hildebrandt Andersen, der er projektleder i Vejen Kommune for projektet.

Ansøgningen er blevet til efter et samarbejde med matematikvejledere og skoleledere, og det har sikret et ejerskab til projektet, hvilket vægtes højt af fonden.

Målet med projektet er, at flere elever bliver glade for matematik og føler sig matematisk kompetente. Det vil forhåbentlig medføre, at eleverne også klarer sig bedre til folkeskolens eksamen efter 9. klasse.

Nye krav til undervisningen

Matematik er et fag, der er ændret markant de seneste år. I fagformålet hedder det blandt andet, at eleverne gennem dialog og samarbejde med andre erfarer, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed. Med indførelsen af IT, regneark, dynamiske geometriprogrammer og andre IT værktøjer er der blevet fokus på, at eleverne kan opstille og løse komplekse problemstillinger. Det stiller andre krav til lærernes måde at undervise på.

- Vi har løbende været i dialog med projektrådgivere fra A.P. Møller Fonden. De fandt vores ansøgning meget interessant, fordi projektet er tæt på praksis og på opbygningen af et professionelt læringsfælleskab i matematik på den enkelte skole, forklarer Jette Hildebrandt Andersen.

A.P. Møller Fonden er meget interesseret i, at erfaringer fra projektet bliver spredt til andre kommuner. Derfor vil Vejen Kommune blandt andet fortælle om projektet på forskellige konferencer.

Udover midler fra A.P. Møller Fonden har Vejen Kommune været heldig at få udlodningsmidler fra Danske Spil til en hjemmeside; Matematik.vejenskoler.dk. Siden er under udvikling, men allerede nu kan lærere finde inspiration til en undersøgelsesbaseret undervisning.

Projektet starter i foråret med kick-off, og fortsætter over de næste tre skoleår. Det består af forskellige elementer, blandt andet kursus og inspirationsdage for skolernes matematiklærere, matematikvejledere og skoleledere.

I efteråret 2018 inviteres alle forældre til et informationsmøde, hvor de får indblik i, hvordan børn i dag lærer matematik. I foråret 2019 bliver der kurser for børnehaveklasser og dagtilbud, så børnene kommer godt i gang med undersøgende matematik.

- Vi håber, at donationen kan være med til, at mange får øjnene op for, hvor spændende matematik er, slutter Jette Hildebrandt Andersen.